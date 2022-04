Sanktsioonide mõju: Venemaa lõpetab võlakirjapakkumise, osad suurfirmad juba maksejõuetud

Venema teatas, et kavatseb lõpetada uute võlakirjade väljalaskmise - eelkõige «astronoomiliste kulude tõttu» nagu viitas rahandusminister Anton Siulanov.

Handelsblatti andmetel ei otsita võlakirjadega rahastust ei välisriigist ega ka siseriiklikult. Siulanovi hinnangul piisab riigi jaoks nafta ja gaasi müügist saadavast tulust, et rahadega välja tulla.

Põhjus on aga proosalisem: leht toob välja, et eelmise nädala derivaaditurul oli näha sellist liikumist, mis tähendas, et investorid hindasid riigi jõudmist maksejõuetusse 99% peale.

Siulanov teatas ka, et plaanib lääneriigid sanktsioonide eest juriidiliselt vastutusele võtta juhul kui Venemaa maksujõuetuks muutub.

Eelmised kaks dollarites noteeritud Venemaa võlakirjade makset tuli Venemaal tasuda rublades, sest USA ei lubanud dollarimakseid läbi. See aga tähendas võlakirjalepingu rikkumist ning maksujõuetuse lähemalejõudmist.

Probleem ei puuduta ainult Venemaa riiki kollektiivselt vaid ka riigis tegutsevaid ettevõtteid: täna kirjutas Bloomberg, et Venemaa Raudtee ei suutnud tasuda võlakirjamakset ning kuulutati maksujõuetuks. See on esimene kord alates Ukraina sõja algusest, kui Venemaa suurettevõte maksejõuetusest teatab.