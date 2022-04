FOTOD ⟩ Ukrainlased avavad massiliselt LHVs kontosid

«Avame aktiivselt Ukrainast sõja eest põgenenud inimestele pangakontosid ja seetõttu on viimastel nädalatel olnud meie kontorites ka tavapärasest pikemad ooteajad. LHV on peamiselt digitaalne pank ja praktiliselt kõik pangatoimingud tegelikult mobiiliäpis või internetipangas tehtavad. Olemasolevatele klientidele on meil kontorites eraldi järjekord ja vajalikud toimingud saavad sujuvalt aetud, kuid kõigile, kes tunnevad või abistavad ukrainlasi soovitame, et nad aitaksid neil ka pangakonto aja kokkuhoiu mõttes meie mobiiliäpis või internetipangas avada. Tähtis on, et olemas oleks elamisluba ja võimalus digiallkirjastamiseks,» ütles LHV jaepanganduse juht Moonika Maaring.