Vähe tuult: Enefiti tootmismahud kahanesid 30 protsenti

Samas näitasid Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku sõnul märtsis head toodangut päikesepargid Eestis ja Poolas. «Kevad on päikesest elektri tootmiseks ideaalne aeg, sest madal õhutemperatuur hoiab paneelid jahedad ja selge ilmaga on päikese intensiivsus kõrge. Kuna tänavu märtsis esines tavapärasest vähem pilvisust, siis on head tootlust näinud ilmselt kõik päikesepaneelide omanikud,» selgitas Kaasik pressiteates.