Otsid tootlust? Eesti riskiinvestorid avaldavad 4 kasvuvaldkonda

Riskikapitaliinvestorite ja riskifondide hinnangul on lähiaastate suurima potentsiaaliga idufirmadeks need, kes keskenduvad rohelistele lahendustele, kõrgtehnoloogiatele, krüpto- ja finantsmaailmale ning tervisetehnoloogiatele, arvab riigile kuuluva SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

«Euroopa idusektorit ja riskikapitaliturgu analüüsiva Atomico küsitlusest ilmneb kõnekas seik,et just riskikapitalifondide investorid eelistavad ülekaalukalt keskkonnasäästlikule tulevikule orienteeritud ehk nn planet-positive idusid,» ütles Sille Pettai. «Ligi poolte investorite arvates on juba lähitulevikus kõige suurema potentsiaaliga planet-positive investeeringud ning kolmandiku hinnangul on selleks kõrgtehnoloogilisi lahendusi välja töötavad ettevõtted.»