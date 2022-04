Suurinvestor põgeneb Euroopa pankadest - aktsiad langevad

Kõige suurema languse tegi läbi Saksamaa DAX, mis kukkus 1%. Põhjuseks oli seal suurpankade vajumine. Deutsche Bank langes ligi 9% ja Commerzbank ligi 8% ning need vedasid indeksit allapoole. Kuna mõlemad pangad on ka Stoxxi indeksis tugevalt esindatud, aitas nende kukkumine ka selle indeksi vajumisele kaasa.

Mõlema panga kukkumise taga oli Bloombergi lugu sellest, et üks suurinvestor on pannud 116 Deutsche ja 72,5 miljonit Commerzbanki aktsiat müüki. Kokk on pakkumise suurus 1,9 miljardit dollarit. Marketwatch kirjutas veidi hiljem, et müüjaks saaks olla ainult USA investor Capital Group, sest FactSeti andmete järgi on ta ainus suur institutsionaalne investor, kellel on kummaski pangas nii palju aktsiaid müügiks pakkuda.