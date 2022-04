USA inflatsiooninäit kerkis rekordkõrgele

USA märtsikuised hinnad kerkisid aastatagusega võrreldes 8,5%, mis on kõrgeim näit alates 1981. aastast saadik. Veebruarikuus oli inflatsioon USAs veel 7,9% peal.

Nii nagu meil, aitasid ka USAs inflatsioonile hoogu anda energia hinnad: seal kallinesid need aastaga tervelt 32%.

Kiire inflatsiooniga võitlemiseks alustas USA föderaalreserv juba agressiivset intressimäärade tõstmist. Esimene tõstmine tehti ära juba märtsi keskpaigas, kuid Fed on kuulutanud, et baasintressi tõstmist võib oodata tänavu vaat et igal kuul.