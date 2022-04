INTERVJUU ⟩ LHV värske investeerimisjuht: mulle meeldivad aktsiad, mida võiks hoida kogu elu

Kuidas mõjutavad investeerimist tõusvad intressimäärad, mida pole kaua nähtud?

USA keskpank on pikalt rääkinud, et inflatsioon on ajutine, siis nüüd on intressitõstmisega maha jäädud. Selline oht oli kogu aeg üleval. Kui reageerida liiga hilja, siis peab kiiremini intressimäärasid tõstma. Eks me näe, kuidas see lõpuks finantsturge ja reaalmajandust mõjutab. Kas kõik investorid, kodumajapidamised ja ettevõtted on valmis tõusvateks intressimääradeks, selles ma pole kindel. USA on eest ära minemas, Euroopas oleme me veel sellest kaugel. Natuke on turgudel olnud ka hirmu, varem oli ainult ahnus.

Meie investorkogukonda vaadates on hea meel tõdeda, et teadlikkust on palju rohkem. Uued turule tulevad investorid kindlasti alles saavad oma esimesed vitsad kätte. Hea, kui sellest õpitakse. Teadlikud investorid mõistavad, et kunagi tuleb ka börsilangus ja et see on turgude tavaline osa. See pole ainult kuiv teooria. Aktsiainvestorid peavad olema valmis 30-40 protsendisteks langusteks. Kui selle mõttega ei suudeta harjuda, siis pole aktsiad õige koht kuhu raha panna. Tõusev turg on investorid kaua hellitanud.

Koroonaaeg näitas, et kiirele kukkumisele järgnes kiire tõus. Investorid olid pigem ostupoolel ja ostsid võibolla natuke naiivselt aktsiaid veendumuses, et kui aktsia on mitukümmend protsenti langenud, et see siis on soodsam. Aga kuu aja jooksul toimus kiire tõus ja investoritel oli õigus. Lisaks lihtsusele on tähtis pikaajalise vaate olemasolu. Väga kiiresti on olnud võimalus kõvasti kasumit teenida. Investeerimine on pikaajaline mäng, tuleb olla valmis, et börsid ei tõuse kogu aeg.

Kas kõrge inflatsiooni ajal on pankade allutatud võlakohustused ikka hea investeering?

Võlakirjadel on välja kujunenud negatiivne reaaltootlus. Küsimus on selles, kui kaua on inflatsioon nii kõrge. Kui sul on viie või kümne aastane võlakiri, kas peaksid iga kuu inflatsiooni vaatama? Eks ta häiriv on ikka. Ka kõrge inflatsiooni ajal tasub investeerida ettevõtete aktsiatesse, kes suudavad ise toodete-teenuste hinda määrata.

Kas euroalal intressimäärade kunagi saabuva tõusu korral võivad investeerimishoiused tagasi tulla?

Investeerimishoiuse surm oli põhjustatud eelkõige seetõttu, et polnud intressi, mille eest optsiooni osta ja toode mõistlikel tingimustel kokku panna. Läänes on investeerimishoiustel ja struktureeritud võlakirjadel oma koht, kui ei taha päris aktsiariski võtta ja tavahoiusel raha hoida. Mul on sellesse usku. Kui intressimäärad tõusevad, siis võib sellele tootele mõelda.

Kas institutsionaalsete investorite puudus Tallinna börsil on halb?

Kaua püsis selline arvamus, et välismaiste institutsionaalsete investorite nagu fondide kohalolek on oluline. Kui oleks rohkem suurettevõtteid börsil, siis oleks neid siin rohkem. Tegelikult päästis Tallinna börsi väikeinvestorite arvu jõuline kasv. Samuti börsile ja alternatiivturule tulevad ettevõtted, kelle börsile jõudmise tegid võimalikuks just peamiselt väikeinvestorid. Tahaks juurde rohkem keskmise suurusega ja suurettevõtteid. Kaua oodatud institutsionaalsetele investorite lisandumine Tallinna Börsile oleks ka positiivne areng aga meie kohalik turg on näidanud et saab areneda ka ilma selleta.

Kas alternatiivturu õitseng on hea?