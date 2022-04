Robus Group’i aktsiaid saab märkida neljapäeval kuni börsipäeva lõpuni

Nasdaq Tallinna börsi First North alternatiivturule suunduva Eesti sporditehnoloogia idufirma Robus Group AS aktsiaid saab märkida neljapäeval, 14. aprillil kuni kella 16.00-ni. Robus plaanib avalikustada pakkumise tulemused 18. aprillil ja esimeseseks kauplemispäevaks on kavandatud 21. aprill.