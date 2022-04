Ei võta sõda ega inflatsioon: maailma suurim varahaldur teenis miljardeid

USAs on suurema hoo sisse saanud tulemuste hooaeg ning sel nädalal teatab tulemused suur rida finantsasutusi. Blackrock avaldas täna, et esimene kvartal läks tal edukalt: võrreldes aasta varasemaga suudeti kasumit kasvatada 1,2 miljardilt 1,44 miljardile dollarile ehk kasum aktsia kohta on 9,35 dollarit.