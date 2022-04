Intressid tõusevad, Aasia börsid matkivad USAd

Maailm on intressitõusu teel. Eile tõstis Uus-Meremaa keskpank intressimäära enamuse analüütikute üllatuseks ootamatult palju ehk poole protsendipunkti võrra 1,5 protsendini. See oli enam kui 20 aasta suurim intressitõus. Eile tõstis ka Kanada keskpank baasintressimäära 0,5 protsendipunkti võrra, mis oli samuti enam kui kahe aastakümne suurim intressitõus.

Kellel on kiire, tegid täna tehingud ära, kuna Hongkongi, Singapuri ja Austraalia börsid on sarnaselt USAle ja Euroopale homme pühade tõttu suletud.

«Investorid on hakanud mängima mängu, et inflatsioon on juba tippu tegemas. Loodetakse, et halvad uudised võiksid olla juba aktsiate hindadesse arvestatud,» ütles IG analüütik Hebe Chen Reutersile.