Tarneraskused koguvad hoogu: lääneriigid vannutavad Hiinat koroonapoliitikast loobuma

Apple pole ainus, kelle tegemisi Hiina koroonapiirangud segavad. Euroopa Kaubanduskoda saatis sel nädalal kirja Hiina valitsusele, et nad null-koroona poliitikast loobuksid. Näiteks pakuti välja, et inimesed saaksid ka kodustes oludes koroonakarantiinis olla. Ettevõtted kurdavad, et nende tarneahelad on suure surve alla sattunud, kuna olulisi komponente Hiinast enam kätte ei saa. Lisaks iPhone´dele värisevad tarneraskuste tõttu ka elektriautotootjad. Tesla märtsikuu numbrid näitasid, et tema Shanghai tehases toodeti vähem autosid kui tavaliselt oodata oleks võinud. Hiina elektriautotootja Nio teatas, et peab tootmist edasi lükkama, kuna ta ei saa tarnijatelt komponente kätte.