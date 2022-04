Punktid Technologiese müük kasvas

«Vaatamata sellele, et kogu meie energia ja aeg kulus aktsiate avaliku pakkumise (IPO) ettevalmistusele, on meil rõõm teatada, et tänu orgaanilisele kasvule suutsime esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodi tulemusi edestada. Suutsime saavutada selle tulemuse omavahenditega ja ilma investeeringuid kasvu suunamata. Pärast IPOt läheb kogu meie aeg ja panus lainemisse ning IPO tulemusena saadavad ressursid annavad meile hea võimenduse planeeritust kiiremini kasvada,» märkis Punktid Technologies AS-i juhatuse liige Hannes Niid.