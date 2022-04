Investorid on pöördumas kaitsvate aktsiate poole

Tervishoiu, kommunaalteenuste, tarbekaupade ja kinnisvara sektorid on aprillis seni tõusnud hoolimata sellest, et turg üldiselt on langenud, jätkates suundumust, mille tulemusena on need sektorid sel aastal edestanud S&P 500 indeksit, kirjutab Reuters.

Kui S&P 500 on 2022. aastal langenud peaaegu 8 protsenti, siis kommunaalettevõtted on tõusnud üle 6 protsendi, tarbekaubad on tõusnud 2,5 protsenti, tervishoid on langenud 1,7 protsenti ja kinnisvara on langenud 6 protsenti.

Nende atraktiivsus on viimastel kuudel olnud eriti tugev, kuna investorid muretsevad, et keskpank lämmatab USA majanduse, karmistades agressiivselt poliitikat, et võidelda tõusvate tarbijahindade vastu. Kuigi majanduskasv on praegu tugev, on mitmed suured Wall Streeti pangad väljendanud muret, et keskpanga agressiivsed meetmed võivad tuua kaasa majanduslanguse.

Föderaalreserv, mis tõstis eelmisel kuul intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, on andnud märku, et on valmis rakendama suuremaid intressimäärade tõstmisi ja kärpima oma ligi 9 triljoni dollari suurust bilanssi, et vähendada inflatsiooni. Investoreid on närviliseks teinud ka Ukraina sõjast tulenev geopoliitiline ebakindlus, mis on surunud toorainehindu kõrgemale ja aidanud kaasa inflatsiooni kiirenemisele.

Kaitsvad aktsiad on oma väärtust minevikus tõestanud. DataTrek Research leidis, et tervishoiu, kommunaalteenuste ja tarbekaupade sektorid ületasid viimase 20 aasta jooksul majandusliku ebakindluse perioodidel S&P 500 indeksit koguni 15 kuni 20 protsendipunkti võrra.