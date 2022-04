USA intressitõus jäi turgudel tähelepanuta

Kose sõnul pani USA keskpanga intressitõus müügisurve alla võlakirjad, kuna on aina suurenev tõenäosus, et keskpank tõstab sel aastal korduvalt intressimäärasid ja võib bilansimahtu vähendada.

«USA Föderaalreservi esimees Powell väljendas muret inflatsiooni pärast ja teatas, et keskpank on valmis kiire hinnatõusu kontrollimiseks andma endast kõik. See andis turuosalistele märku, et varsti võidakse intressimäärasid tõsta veelgi agressiivsemalt kui eelmisel kuul,» ütles Kose pressiteates.