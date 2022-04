Elon Muski Twitteri ostupakkumine seisab Wall Streetil silmitsi suure skeptitsismiga

Ei juhtu sageli, et ettevõte saab ülevõtmispakkumise, mis on aktsiahinnast 18 protsenti kõrgem, mille tulemusena tema aktsia langeb. Samas just see juhtus Twitteriga neljapäeval pärast seda, kui Tesla tegevjuht Elon Musk esitas pakkumise ettevõtte ostmiseks 54,20 dollari eest aktsia kohta ehk umbes 43 miljardi dollari eest. Aktsia langes 1,7 protsenti, sulgudes 45,08 dollaril 34 miljardi dollari suuruse turuväärtuse juures.

Teisisõnu, investorid ei usu, et tehing toimuks. Stifeli analüütikud koguni alandasid neljapäeval aktsia hinnasihti, soovitades aktsiat müüa, öeldes, et ettevõttel seisab ees «Eloni tsirkus». Ühtlasi on Wall Street skeptiline Muski kavatsuste ja tehingu toimumise suhtes, kirjutab CNBC.

«Kuigi me nõustume härra Muski hinnanguga, et Twitter on alahinnatud platvorm, eeldame, et juhatus ja peamised aktsionärid seisavad filosoofiliste erimeelsuste tõttu pakkumisele vastu,» kirjutasid Mizuho Securities analüütikud, kes soovitavad aktsiat hoida. Üks suur mure, mida juhatus võiks tunda, on analüütikute sõnul «piiratud aeg, mis härra Muskil on Twitterile keskenduda, kuna ta on erinevate tehnoloogiaettevõtete, sealhulgas Tesla, SpaceXi ja The Boring Company tegevjuht».

Samuti tekitab küsimusi raha ja likviidsus. Forbesi andmetel on Musk väärt umbes 265 miljardit dollarit, kuid peaaegu kogu tema rikkus on seotud tema osalusega Teslas ja SpaceXis, mis seab piirangud selle osas, mida ta saab kasutada laenamiseks. Muskilt, kes esines neljapäeval Vancouveris toimunud TED-konverentsil, küsiti, kas tal on Twitteri tehingu jaoks rahastus tagatud. «Mul on piisavalt vahendeid,» ütles ta.

Sõltumata sellest, kas Musk teeb tõepoolest tõsiseid jõupingutusi sotsiaalmeediaettevõtte ostmiseks või mitte, on ta tekitanud firma juhatuse jaoks suure segaduse, kuna nad peavad nüüd pakkumist kaaluma. Juhatus kohtus ostupakkumise arutamiseks neljapäeval ja tegevjuht Parag Agrawal ütles töötajatele väidetavalt, et Muski ettepanek ei võta ettevõtet «pantvangi».