Mis on ja kellele on mõeldud elutsüklifond?

Tänaseks on pensionisüsteemi loomisest möödas umbes 20 aastat. See aeg on Eesti pensioniturul toonud kaasa olulisi muudatusi – aktsiaosakaalu tõusu pensionivarades, indeksifondide turule tuleku ning tasude märgatava alanemise. Elutsüklifondid (ehk säästja elutsükli käigus muutuva riskitasemega fondid), mis meie naaberriikides Lätis-Leedus, rääkimata Põhjamaadest laialdaselt kasutust leidnud, pole Eesti turul seni domineerinud. Mai algusest see olukord muutub, kui mitmed Swedbanki pensionifondid muutuvad elutsüklifondideks.

Pensionisüsteemi loomisel 2002. aastal pakkus enamus pensionifondide haldureid klientidele kolme fondi – madala, keskmise ja kõrge riskitasemega. Riskitaseme määras peamiselt aktsiaosakaal, mis võis olla maksimaalselt 50 protsenti. Mäletate ehk veel Gunnar Grapsi Hansapanga pensionireklaamis, kus ta ütles, et valib kõige äkilisema ehk maksimaalselt 50-protsendilise aktsiaosakaaluga fondi. Täna ei tundu 50-protsendilise aktsiaosakaaluga fond kuigi äkilisena. Tootepakkumise idee oli selles, et pensioniea lähenedes vahetavad kliendid kõrgema aktsiaosakaaluga pensionifondi madalama riskiga fondi vastu.

Pensionikogujatele polnud seadusandja konservatiivsus kasulik

Pensionisüsteemi loomisest kümne aasta möödudes ehk umbes 2012. aastal moodustasid Swedbanki II samba pensionifondide varadest aktsiad vaid 30 protsenti. Eesti vaba ühiskond oli noor, investeerimiskultuur veel noorem ning seega oli seadusandja toonane konservatiivsus mõistetav. Valdavale osale pensionikogujatest polnud toonane konservatiivsus ilmselt siiski kasulik ning pikemaajalise tootluse huvides olnuks parem märksa kõrgem aktsiaosakaal.

Järgnes euroala võlakriis, Euroopa Keskpanga Mario Draghi kuulus «teeme, mida iganes» kõne, eurotsooni päästmine võlakirjade tugiostude ja intresside langetamine negatiivseks. Keeruline aeg võlakirjainvestoritele, sest positiivse reaaltootluse saavutamine oli väga keeruline. Aktsiainvestoreid päästis nn TINA fenomen (there is no alternative). Veidi lihtsustatult - ükskõik, mis majanduses ka ei juhtunud – aktsiad olid teistest varaklassidest niivõrd palju atraktiivsemad, et see viis suhteliselt ühtlasele aktsiahindade tõusule. Eesti seadusandja suurendas lubatud aktsiaosakaalu pensionifondides järk-järgult ning see oli süsteemi kui terviku seisukohalt selgelt positiivne.

Madalad intressid ja inflatsiooni kiirenemine on toksiline kokteil

Koroonapandeemia muutis maailma mitmel moel – nägime kiire inflatsiooni tagasitulekut, arenenud tööstusriikides esmakordselt peale 70-ndaid. Madalad intressid ning ootamatu inflatsiooni kiirenemine on võlakirjadele üsna toksiline kokteil. Keskpangad reageerivad inflatsioonile intresside tõstmisega, jahutamaks üle kuumenevat majandust. Intressitõusud toovad aga kaasa võlakirjahindade languse. Lisanduv inflatsioon tähendab veelgi suuremat lööki võlakirjades hoitava vara ostujõule.

See ei tähenda, et aktsiaturgude jaoks kiire inflatsioon oleks midagi positiivset, sest inflatsioonile reageerivad keskpangad võivad põhjustada majanduslanguse ning seega ka ettevõtete kasumite vähenemise. Pikemas perspektiivis peaksid aktsiad siiski inflatsiooni eest kaitset pakkuma, sest mida muud inflatsioon on, kui hindade tõstmine ettevõtete poolt ja seega pikaajaliselt ka käibe ning kasumite kasv.