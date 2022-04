Majanduse tähtsaim «tooraine» kallineb: varsti tuleb hakata kodulaenude eest rohkem intressi maksma

12 kuu euribor tõstis taas positiivseks Foto: Kuvatõmmis

Kuigi Eestis on valdavalt kodulaenud seotud 6 kuu euriboriga, mis on veel negatiivne, on ka see hakanud tõusma ja võib jõuda varsti plussmärgini intressinäidu ees. Laenajatele tähendab see aga suuremaid igakuiseid laenu teenindamise väljaminekuid.

«Turuintressimäär üsna kiiresti ülespoole. Euribor hakkas Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmise ootuses kerkima juba eelmise aasta lõpus ja sõda Ukrainas andis sellele uue hoo. Nii on eelmise aasta lõpust alates 6 kuu euribor kerkinud aprilli keskpaigaks umbes 0,2 protsendipunkti,» ütles Swedbanki Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina. «3 kuu euribor on veidi alla selle. Samas näitab 3 kuu euribori futuur ehk turud ootavad, et see intressimäär jõuab nulli selle aasta septembris ning järgmise aasta lõpuks tõuseb maksimaalselt 1,6 protsendini.»

Veel kuu tagasi näitasid futuurid, et 3 kuu euribor jõuab nulli oktoobris või novembris ja järgmise aasta maksimumiks kujuneb 0,9%. 6 kuu euribor liigub aga 3 kuulisega võrreldes veidi üleval pool ja peaks nulli jõudma ka veidi varem. Praegune vahe 6 ja 3 kuu euriboril on ligi 0,1 protsendipunkti, kusjuures see vahe on viimase pooleteise kuuga suurenenud. See tähendab, et turgude ootus, et keskpanga intressimäärad hakkavad tõusma, on tugevnenud.

«Euroopa Keskpanga rahapoliitika karmistamine sõltub aga peamiselt inflatsiooni väljavaatest. Swedbanki prognoosi järgi tõstab keskpank hoiustamise püsivõimaluse intressimäära, mis praegu on veel -0,5%, selle aasta sügisel kahel korral ja jõuab aasta lõpuks nulli. Sel aastal inflatsioon küll kiireneb, kuid järgmisel aastal peaks hinnakasvu tempo leevenema,» märkis ta. «Seetõttu me arvame, et keskpank järgmisel aastal intressimäära enam ei tõsta. Samas tuleks arvestada, et riskid inflatsiooni oodatust kõrgemal püsimiseks on suured.»