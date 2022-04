Tenniselegend Boris Becker võib maksejõuetuse tõttu seitsmeks aastaks vangi minna

Nende süüdistuste alusel võib Beckerit ähvardada kuni seitsme aasta pikkune vangistus. Samas on need vaid osa probleemidest lisaks 20 muule kahtlustusele alates varade varjamisest, mille hulka kuuluvad näiteks Wimbeldoni karikad ja Olümpiamängude kuldmedal.

Becker pole nõus ühegi süüdistusega. Ta märkis, et on käitunud heas usus ja on järginud pankroti järel kõigis tehingutes finantsnõuandeid. Ta ütles, et aastaid kohtusaagat on kahjustanud tema personaalbrändi, mille tõttu on raske panna seda raha teenima.