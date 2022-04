Kuhu raha paigutada? Praegune aeg on investeerimiseks kõige keerulisem

Ajalooliselt on sellises keskkonnas paremini toiminud väärismetallid, tööstusmetallid, põllumajandussaadused ja ka nafta. Üldiselt läheb hästi sektoritel, mis on ise peamised inflatsiooni tekitajad.

«Ka ettevõtete puhul tuleks mõelda sellele, kes suudavad suurenenud kulud tarbijale edasi anda ja kes ei suuda või kellel ei lubata. Kui vaadata esimese kvartali tootlusi, siis globaalselt kaotasid nii võlakirjad kui aktsiad, tõusid toormed ja elamu kinnisvara,» lausus ta. «Aktsiaturgudel pakkusid parimat tootlust samuti toormeid tootvad ettevõtted, samas aga kinnisvara arendajad ja ka kommertskinnisvara fondid olid surve all, kuna intresside tõus ja oodatav majanduslangus on sektori jaoks negatiivsed. Seega osaliselt on ajalugu juba kordunud ja seni on kõrge inflatsiooni keskkonnas toiminud edukalt samad sektorid, mis ajalooliselt.»