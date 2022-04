Järgmine ELi Venemaa sanktsioonide ring võtab ette Sberbanki

«Me vaatame sügavamalt pangandussektorit, eriti Sberbanki, mis moodustab 37 protsenti Venemaa pangandussektorist,» lausus ta. «Loomulikult on laual kütuseteemad.»

Enne kuuendat sanktsioonide ringi on Euroopa Liit säästnud Venemaa suurimat panka ja ka Gazprombanki, et Euroopa Liidul oleks võimalik maksta Venemaa maagaasi eest, mida ostetakse, hoolimata sõjast Ukrainast.

Ta märkis, et ELil on töös kaval mehhanism, mis võimaldaks lisada sanktsioonide nimekirja nafta, vahendab Reuters.

«Seda ei tohi juhtuda, et Putin kogub veel rohkem raha kõrgematelt kütusehindadelt, see raha jääks muidu Euroopa Liitu,» rääkis ta. «Meie prioriteet on kahandada Putini tulusid.»