INTERVJUU ⟩ Tõnu Pekk: inimesed peavadki läbi inflatsiooni pangakontol raha hoides kaotama

Mis on eduka investeerimise saladus?

Sissemaksete suurendamine koos kõrgeima oodatava tootlusega varaklassi investeerimine ongi eduka investeerimise võti. Tasub koguda aktsiatesse. Aktsiafondiga kaasnevad kõikumised, aga seda tasub ignoreerida.

Aktsiate tootlus ei ole inflatsioonile alla jäänud, võlakirjafond on aga alla jäänud. Valitsuse võlakirjade tootlus on parimal juhul inflatsiooni eelselt null, kuid inflatsiooni järgselt üsna kindlat negatiivne.

Kas kogu raha peaks hoidma indeksfondis?

Mina ei näe väga suurt mõtet turu prognoosimises, kuid see ei tähenda, et peaks kätest seotuna olema indeksifondides. Indeksifondide pioneer Jack Bogle ütles, et 90 protsenti rahast suuna rahulikult indeksifondi ja kümne protsendiga tee oma mänguportfell, mida investeeri nii et veri ninast väljas. Tuleva asutaja, edukas investor Jaak Roosaare kirjutas blogis, et kui sinu ainus investeerimiseks raha on teises sambas, siis sa vist tegelikult ei ole investor. Järelikult investeerimine ei paku sulle huvi. Kui sulle pakuks investeerimine huvi, siis tõenäoliselt oleks sul kuhugi kogunenud konto väljaspool pensionifonde. Kui raha on ainult pensionifondis, siis võibolla tasuks keskenduda säästu loomisele, mida saaks investeerida.

Enamus inimesi tahaks omada rohkem kapitali. Selleks esimene valem on säästmise suurendamine. Kui sul pole kapitali kogunenud, siis isegi kui sa teenid sada protsenti tootlust, on see ikka jube pisike summa. Tuleb suurendada säästumäära.

Kas madalad intressid on kõrge inflatsiooni ajal normaalsed?

Paljud teenusepakkujad mängivad inimeste ahnusel ja hirmutunnetel. Selleks näidatakse vingeid graafikuid, kuidas miski on eelmisel perioodil kõvasti üles läinud. Näiteks kulla puhul. Kuld pole mitusada aastat mitte midagi teinud, ainult hind on kõikunud üles-alla. Hoopis teine asi kui raha pandi ettevõtetesse. Ettevõttele kapitali andes ettevõte kasvas. Kindlasti on aktsiates raha rohkem teeninud kui mõne kuldmündi kallinemine. See on ka õiglane. Samuti pole riskivaba tootlust olemas. Miks peaks inimestele andma tootlust selle eest, et nad rasketel momentidel võtavad raha ettevõtete käest ära ja annavad Saksamaa valitsusele. Seetõttu on inflatsioon ja negatiivse intress kui maks moraalselt täiesti õigustatud.

Minu arust on väga õigustatud, et kui inimesed ei taha anda kapitali tootmisesse ja kapitali on aina rohkem, siis on see ainuõige turulahendus. Keegi ei käsi sul Saksamaa valitsuse võlakirja osta. Keegi ei käsi ka pangas raha hoida.

Tallinna börsi alternatiivturul käib hoogne uute ettevõtete aktsiate märkimine. Kas see ohtlik pole?

See on õilis tegevus, et alustavad ettevõtted saavad kapitali. Investori poolelt tuleb aru saada riskidest. Kuna investeeritud summad on väikesed, pole see probleem. Küll aga tuleb hoolitseda selle eest, et riskiinvesteeringud moodustaksid väikese osa portfellist. Raha tasub hoida maailma aktsiaindeksis, kuna seal on mõistlik riski-tulu suhe.