Robuse aktsiad märgiti täis

«Tegemist oli esimese IPOga Tallinna börsil pärast Venemaa rünnakut Ukrainale ning võrreldes varasemate aktsiapakkumistega on finantsturud selgelt uudses olukorras. Seetõttu oleme IPO tulemusega väga rahul ning loodan, et meie eeskuju julgustab nii investoreid kui uusi ettevõtteid finantsturgudel ka edaspidi aktiivselt kaasa lööma. Kaasatav investeering annab Robusele võimaluse viia ellu meie kasvustrateegia ning luua seeläbi eeldused aktsiate väärtuse kasvuks,» kommenteeris Robuse juhatuse liige Mikk-Alvar Olle.

Pakkumise arveldus on plaanitud 20. aprillile või sellele lähedasele kuupäevale. Robuse kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 21. aprill või sellele lähedane kuupäev.