Brittide jõuludeks säästmise klubide raha sai seadusliku kaitse

Paljud britid koguvad nn säästuklubides raha suuremaks väljaminekuks, nagu jõulud, pulmad või renoveerimisprojektid. Seni pole need klubid käinud finantsinspektsiooni kontrolli alla.

Uue seaduse kohaselt on isegi kompanii maksejõuetuse korral ostlejate raha kaitstud. See on reaktsiooniks 2006. aasta jõulusäästuklubi Farepaki skandaalile, kus 116 000 inimest kaotas kokku 37 miljonit naela ega suutnud maksta jõulukinkide eest.