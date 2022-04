Halb uudis voogedastusettevõtetele, kliendid lahkuvad kulude vähendamiseks

Kokku on tänavu esimeses kvartalis voogedastuse tellimuse tühistanud 1,51 miljon klienti, selgub turu-uuringute firma Kantari analüüsist.

Tellimuste tühistamise puhul märgiti enam kui poolel miljonil juhul põhjuseks raha kokkuhoidu, sest inimeste küttearved on kasvanud.

Umbes 58 protsendil kodudest on vähemalt üks tasuline voogedastuse tellimus.

Kui 2021. aasta esimesel kolmel kuul märkisid kunded teenuse lõpetamise põhjusena 29 protsendil vajadust kulusid kokku hoida, siis nüüd on see põhjus jõudnud 38 protsendini.

Kantari hinnangul on hakanud pered tõsiselt määrama kulutamise prioriteete.

Lisaks lahkujate probleemile on ka tänavu esimeses kvartalis kõigi aegade väiksem uute liitujate arv.

Investorid lootsid, et liitumine hoogustub taas, mis kergitas Netflixi aktsiat. Netflix tunnistas, et Disney, Apple’i, Amazoni ja HBO poolt kasvab konkurents.

Kantari hinnangul on üheks võimaluseks tulude suurendamisel reklaami müük, kuid ajalooliselt on Netflix sellest kindlalt eemal seisnud. Samas Netfilxi finantsjuht Spencer Neumann valas õli tulle, kuna ütles märtsis, et ega nende ettevõttes pole reklaami vastast suhtumist.