LHV bilansimaht kahanes, grupp jäi maha finantsplaanist

«Esimest kvartalit ilmestas sõja mõju ja keeruline rahvusvaheline olukord. Klientide aktiivsus mõnevõrra langes, kuid tuulisest ilmast hoolimata jääme klientide jaoks avatuks,» kommenteeris tulemusi LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. «Eesti avatud majandus liigub Euroopa trendide osas võimendatult. Inflatsioon on kiirem ning oht majanduslanguseks reaalne. Stagflatsiooni tõenäosus on kasvanud, eelkõige sõltub tulemus ettevõtete võimest hakkama saada palgakasvu ootustega. Siiski on inflatsiooniline keskkond koos intressimäärade tõusuga tähendanud pankadele reeglina ka tulude ja kasumikasvu.»

Pingelise rahvusvahelise olukorra tingimustes on pank asunud rakendama rahvusvahelisi sanktsioone. See tõi kaasa piiranguid mõnedele klientidele. Ühtlasi on Eestisse saabunud põgenikel huvi pangakontode avamise vastu. LHV on nende jaoks lihtsustanud kontoavamise protsessi. Ühtlasi kaotanud teenustasu maksetelt Ukrainasse. Sõja mõjud pole laenuportfelli jõudnud, selle kvaliteet tervikuna on püsinud tugevana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal on väga madal.