Kuidas praegu investorina võita? On kaks nippi

Mööda maailma käib stagflatsioonitont: see tähendab, et inflatsioon on kõrge, aga kasvu kui sellist ka ei ole, nii et investorid on kahe kõva kivi vahel ja portfelli jahvatatakse nii aina õhemaks. See jutt mulle ei meeldi ja sellepärast hakkasin vaatama, kas mul on portfellis selle kriisi kindlaid aktsiaid.

Juba möödunud aastal öeldi, et kõige paremad aktsiad on need, kus ettevõtted suudavad kiiret hinnakasvu kohe kliendile edasi suruda, nii et investorile jääb joone all positiivne tootlus kätte. Lihtne öelda, aga kes need on?

Investeerimissait Barron‘s tõi välja, et tasub vaadata nende ettevõtete poole, kes on suutnud viimasel ajal oma marginaali parandada.

Sealjuures koostati nimekiri võimalikest stagflatsioonikindlatest ettevõtetest. Nende seas oli täiesti mitteüllatuslikult Microsoft: esiteks, nende marginaal oli lõppeval aastal 32% ja teiseks on nende toode selline, kus nad võivad südamerahuga hinda tõsta ja kliendid maksavad hambaid krigistades edasi, sest ettevõtetes ei käi teenusepakkuja vahetamine niisama nipsust ja üleöö.

Samuti meedib investeerimislehele MaDonald‘s: puhaskasumimarginaal ligines tollel eelmisel aastal 33% peale. Firma esindaja rääkis Barron‘sile, et neile meeldivad rohkem sagedased ja pisikesed hinnatõusud kui harvad ja suured – tõenäoliselt seetõttu, et kliendid rahu säilitaksid. Õige kah – ei tasu kohe ahneks minna ja inimesi ära hirmutada.

Kiibitootja Nvidia sattus samuti ostmisväärsete ettevõtete sekka, sest kiip on nii kuum kaup, et kellel seda pakkuda on, see võib küsida mistahes hinda.

Püüdsin selle pilguga ka oma portfelli üle käia.

Esiteks: kas mul on seal ettevõtet, ilma milleta elu seisma jääks?

Pangad, Netflix, ehitusfirmad? Kui hind läheb liiga karmiks, lükatakse ehitus edasi, pangad saavad intressiga mängida, aga kui keegi nende tooteid parasjagu ei taha, pole ka neil miskit hõisata ja Netflix juba teatas, et inimesed on tasapisi nende toote jaoks liiga vaeseks muutumas. Harju Elektri ja Incapi tooted võiksid kaubaks minna, aga pigem on vist nii, et kui kõik seisab, seisab ka too. Enefit Greenil on see hea asi, et elektrit on nüüd vaja rohkem kui varem, aga tal pole jälle seda hinnajõudu taga, sest kui asi liialt hapuks läheb, siis tõenäoliselt paneb valitsus rahateenimisele mingid piirid ette.

Kuidas on kasumimarginaaliga?

Puhaskasumimarginaal näitab, kui palju kasumit ettevõte iga sissepandud euro kohta teenida suutis. Mida suurem marginaal, seda parem üldiselt on, sest siis on ettevõttel, kust raskematel aegadel rasva näpistada. Nagu ikka, pole see number alati absoluutne, sest teinekord võib juhtuda, et müügitulu kahaneb, aga kasum jääb mingite eriefektide tõttu samaks ja siis tundub, et marginaal on väga võimas, samal ajal kui märgid näitavad, et firma on tegelikult raskustesse sattunud ja varsti pole ka enam sellisest kasumist mõtet unistada.

Ma avastasin suure üllatusega, et marginaali poolest on mul portfellis võitjaid küll, alla 10% teenisid mulle vaid kolm aktsiat, kõik Eestist: Tallinna Kaubamaja, Harju Elekter ja Merko ehitus. Aga näiteks Siauliu Bankas tegi eelmisel aastal iga euro kohta 56 senti juurde.