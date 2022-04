Uus tulija Tallinna börsil: algas koodimüüja Punktid Technologies aktsiate märkimine

Aktsiate märkimisperiood algab 19. aprillil kell 10 ja lõpeb 29. aprillil kell 16. Aktsia märkimise eest tasutav hind on 4,5 eurot iga pakkumisel oleva aktsia kohta.

Punktid Technologies ASi aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused avaldatakse 2. mail või selle paiku. Pakkumisega seotud arveldusi tehakse orienteeruvalt 5. mail ning esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Balti alternatiivturul First North on planeeritud 19. mai.

«Arvuti- ja videomängude sektor kasvab meeletult, ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on turule lisandunud üle poole miljardi uue mänguri, hõlmates nüüdseks rohkem kui 2,7 miljardit inimest. Soovime luua inimestele innovaatilise lahenduse, kus esmasest mängusoovist kuni mänguga alustamiseni läheb aega vaid paar minutit,» ütles Punktid Technologiesi enamusosanik ja juhatuse liige Hannes Niid.

Punktid.ee platvormi külastab aastas ligemale 50 000 kasutajat üle maailma ja see arv kasvab stabiilselt. «Usun, et paljud kliendid näevad Punktid grupi börsile tulekus võimalust ettevõttesse investeerida ja seetõttu pakume lisaboonust osanikele, kes omavad vähemalt 100 Punktid Technologies ASi aktsiat: 10% soodustuse kõikidelt ostudelt, mis on tehtud läbi punktid.ee keskkonna,» lisas Niid.