Uus tulija Tallinna börsil: täna algab Punktid Technologies aktsiate märkimine

Pakkumise tulemusel soovib ettevõte kaasata vahemikus 1,35 kuni 1,53 miljonit eurot, emiteerides 300 000 kuni 340 000 uut lihtaktsiat. Kaasatud vahendeid plaanitakse kasutada uutele turgudele laienemiseks, uute töötajate värbamiseks ning turunduse ja müügieesmärkide saavutamiseks.

Aktsiate märkimisperiood algab 19. aprillil 2022 kell 10:00 ja lõpeb 29. aprillil 2022 kell 16:00. Aktsia märkimise eest tasutav hind on 4,5 eurot iga pakkumisel oleva aktsia kohta.

Punktid Technologies AS aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused avaldatakse 2. mail või selle paiku. Pakkumisega seotud arvelduste tegemine toimub orienteeruvalt 5. mail ning esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Balti alternatiivturul First North on planeeritud 19. mail või selle paiku.

Pakkumisega saab lähemalt tutvuda siin.

Ettevõtte brutokäive 2021. aastal oli 2,3 miljonit eurot ning 2024. a prognoositakse kasvu juba kuni 5 miljoni euroni aastas. 2022. aasta I kvartali müük moodustas kokku 655 000 eurot, millest 458 000 eurot oli Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma (klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi) ja mis võrreldes sama perioodiga 2021. aastal kasvas 37% (2021. a I kvartali vahendusteenuse brutosumma oli 335 000 eurot).

Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides.

«Arvuti- ja videomängude sektor on näidanud meeletuid kasvunumbreid, ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on turule lisandunud üle poole miljardi uue mänguri, hõlmates nüüdseks rohkem kui 2,7 miljardit inimest üle kogu maailma. Videomängude mängimine on uue põlvkonna õppimisvahend, mis aitab lõõgastuda, suhelda inimestega ning tõsta enesekindlust. Soovime luua inimestele innovaatilise lahenduse, kus esmasest mängusoovist kuni mänguga alustamiseni läheb aega vaid paar minutit. Tahame pakkuda inimestele mängimisega kaasnevat rõõmu ja kvaliteetset meelelahutust, milleni jõuame pidevalt suureneva ja mitmekesise tootevaliku, taskukohaste hindade ning meeldiva klienditoega,» ütles Punktid Technologies enamusosanik ja juhatuse liige Hannes Niid.

Uuendusmeelne ja kiiresti arenev Punktid on videomängude maailma mugavusteenus, kus mängukogemus on vaid hiirevajutuse kaugusel. Kliendile mõeldes pakub ettevõte oma e-poes suurimat valikut videomänge hinnatud brändidelt üle maailma ning suhtub oma klientidesse vastutustundlikult ja tähelepanelikult. Kokkulepped tarnijatega tagavad klientidele lisaks rikkalikule videomängude valikule ka kiire digitaalse tarne otse kliendi e-posti aadressile.

«Punktid.ee platvormi külastab aastas ligemale 50 000 kasutajat üle kogu maailma ja meil on rõõm tõdeda, et see arv on stabiilses kasvutrendis. Seda, et Punktid.ee platvorm on kasutajate seas hinnatud, näitavad ka kõrged reitingud Trustpilotis ja Google's, kus 5 palli süsteemis on keskmiseks hindeks antud 4.9. Usun, et paljud pikaaegsed kliendid näevad Punktid grupi börsile tulekus võimalust ettevõttesse investeerida ja seetõttu oleme kokku pannud ka lisaboonuse kõikidele osanikele, kes omavad vähemalt 100 Punktid Technologies AS-i aktsiat: 10% soodustuse kõikidelt ostudelt, mis on tehtud läbi punktid.ee keskkonna,» lisas Niid.

Punktid grupi äritegevus sai alguse 2009. aastal, kui ettevõtte asutaja ja kauaaegne tegevdirektor Hannes Niid asutas Tallinnas HVK Business OÜ ning alustas koos pikaaegse sõbra ja partneri Kaarel Elissaarega (praegune Punktide nõukogu liige) äritegevust videomängude valdkonnas, kus senimaani oli põhirõhk olnud vaid kaupluste jaemüügil, kuid digitaalsete lahenduste osas marginaalne. HVK Business OÜ oli tol ajal maailmas üks esimesi taolise teenuse pakkujaid.

Tänaseks on Punktid endiselt uuenduslik ja pidevalt kasvava valikuga teenusepakkuja, mis hoiab Eesti turul oma valdkonnas liidripositsiooni. Ettevõte laiendab pidevalt videomängude, tarkvara ja teiste teenuskaartide valikut. Nüüdseks on see kasvanud suurimaks videomänge ja mängukoode müüvaks e-poeks Eestis ja Lätis. 2021. aastal osteti Punktide müügiplatvormi kaudu tooteid 109st erinevast riigist üle kogu maailma. Punktid grupi varasemate rahakaasamiste juhtinvestoriteks on paljude teiste seas olnud ka tuntud kaupleja Marat Kasparov ja krüptoplatvorm Change Invest.