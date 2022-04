Euroopasse reisimise keelu on saanud juba 1100 venelast

Küpros on üks neid riike, kes pakub välisriikide kodanikele Küprose passi, kui need teatud summa riiki investeerivad. Seda võimalust kasutasid Euroopa Liidu passi saamiseks ka rikkad venelased.

Praeguse seisuga on erinevate Euroopa Liidu sanktsoonide all 1100 Venemaa poliitikut, ärimeest ja meediategelast, mis tähendab ühtlasi, et neil on Euroopasse sissesõidu keeld.