Dollar aina kallineb, Jaapani rahandusminister muutus jeeni nõrkuse pärast murelikuks

«Dollari tugevnemise trendi taga on USA majanduse parem areng ja Ukraina sõjast tingitud kallim kütus, mis on löönud iseäranis euroala,» ütles Commonwealth Bank of Australia valuutastrateeg Carol Kong Reutersile. Ta lisas, et ootab huviga mitmes riigis reedel avaldatavat ostujuhtide indeksit (PMI).