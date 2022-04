Baltika omakapital jõudis miinus miljoni euroni

Rõivaste jaemüüja Baltika esimese kvartali kahjumiks kujunes sel aastal 1,3 miljonit eurot, mida on üle 0,3 miljoni euro vähem kui mullu samal ajal. Vaatamata kõigis kolmes Balti riigis aasta jooksul vähendatud kauplusepinnale ning vaid Ivo Nikkolo naisterõivaste ja aksessuaaride müügile keskendumisele püsib Baltika müügitulu eelmise aastaga samal tasemel ehk 2,1 miljoni euro juures.

«Numbritele lisaks on oluline teada, et eelmise aasta esimeses kvartalis olid meie poed Leedus ja Lätis pea täielikult suletud. Samuti vähendasime võrreldes aastatagusega kaupluste arvu 19 võrra 29 kaupluseni ning oleme müünud pea täielikult läbi veel eelmise aasta alguses müükidest suure osa moodustanud Baltmani ja Montoni toodangu. Selle aasta esimeses kvartalis on meie klientide tarbimiskindlust samas oluliselt mõjutanud veebruaris alanud sõda Ukrainas,» lisas Perini.