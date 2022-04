Börs alustas EfTEN United Property Fund'i osakute noteerimismenetlust

EfTEN United Property Fund investeerib Baltikumi äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Fondi suuremad investeeringud on praegu Uus-Järveküla elamurajooni arendus ja Domina kaubanduskeskus Riias, kuhu fond on investeerinud EfTEN Kinnisvarafond II kaudu. EfTEN United Property Fundi saab investeerida iga kuu alates 10 eurost ning fondi osakud on plaanis noteerida Tallinna väärtpaberibörsil hiljemalt 2022. aasta mais. Fondi on investeerinud ka EfTENi juhtivtöötajad ja asutajad.