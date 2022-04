Arco Vara ületab lubadust - nõukogu ettepanek on maksta dividende 50% rohkem

Nõukogu ettepanekuga tehakse aktsionäridele esimene dividendimakse, 2 senti aktsia kohta, selle aasta juunis. Edasi septembris 1 sent, detsembris jälle 2 senti ja 2023. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta.

Niinemäe sõnul on inimeste huvi investeerimise vastu ka praegu jätkuvalt suur ja sellega tegeleb järjest enam inimesi. «Dividendidest saadav tulu on säästude kõrval oluline allikas, millega väärtpaberiturul toimetada. Kvartaalne dividend annab investeerijale võimaluse teenida lisatulu ühe korra asemel neli korda aastas. Ühtlasi tähendab see seda, et kinnisvarasse investeerimine ja endale pideva rahavoo tekitamine ei pea ilmtingimata tähendama investeerimist isiklikesse üürikorterisse,» rääks Niinemäe.