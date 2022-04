HOIATUS ⟩ Esmaspäeval võib tulla tõsine börsivärin

Poliitilise kursimuutuse viljad saaks selgeks juunikuistel üldvalimistel. Kui ta siis saab parlamendis enamuse toetuse, selgub, kas tema vabakaubandusleppel ja piirikontrolli taastamisel on toetus või ei ole.

Palju on kaalul tänasel ainsal teles toimuval valimisdebatil, enne mida oli Macroni toetus 55,7 protsenti ja Le Peni oma 44,3 protsenti.

«Finantsturgudele tuleksid koledad päevad,» ütles Aurel BGC kaupleja Eric Hassid Bloombergile. «Ma arvan, et Macron võidab, aga otsustavaks saavad presidendidebati järgsete arvamusküsitluste tulemused. Sealt tulev ei tohiks olla üllatus. Sama juhtus Brexitiga.»

Le Peni võit oleks suurem šokk kui Brexit

Pangad ja fondijuhid pakuvad mitmesuguseid strateegiaid, et kaitsta end Le Peni võimaliku võidu vastu. Citigroup soovitas teisipäeval müüa Prantsusmaa valitsuse 8-aastast võlakirja ja osta sama pikka USA võlakirja. Amundi on Euroopa aktsiate ja euro suhtes ettevaatlik, eelistades USA kvaliteetaktsiaid ja odavaid aktsiaid.

Barclaysi strateegid kirjutasid, et Le Peni võidu puhul kukuksid börsid vähemalt viis protsenti, kuid praegu pole paanikaks põhjust. Oddo BHF strateeg Sylvain Goyon märkis, et kuigi ei usu Le Peni võitu, oleks see eriti ebasoodne finantssektori aktsiatele. Tõenäoliselt kukuks siis euro dollarist odavamaks. Praegu maksab euro 1,09 dollarit.