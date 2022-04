SISEKAEMUS ⟩ Bercman juurdleb läinud aasta suure kahjumi põhjuste kallal

Kuna Bercmani põhitoote nutika ülekäiguraja puhul on tegu uudse ja innovatiivse lahendusega, siis on välisturgudel vaja saada kooskõlastused seadme kasutamiseks avalikus ruumis. Need protsessid on aeganõudvad ennekõike asjakohastest haldusmenetlustest tingitult. Küll aga on varasemalt kõik turud vastavad kooskõlastused saanud, mistõttu puudub alus eeldamaks, et sellest saab edaspidi sisuline takistus.