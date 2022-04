Tallinna börsiettevõtete juhid teenivad priskemalt kui Warren Buffett

Tallinna börsi põhinime­kirjas on 18 ettevõtet ning enamiku juhid teenivad paremini kui Warren Buffett. Legendaarne Berkshire Hathaway omanik on tuntud selle poolest, et maksab endale juba 40 aastat 100 000 dollari suurust aastapalka. Tõsi, võrdlus on mõneti ebaõiglane, sest Buffettile kuuluvad ka firma aktsiad, samas on inflatsioon summa ­kallal oma töö teinud.