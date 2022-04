Euroopa börsid läksid tõusule: suured kaotajad rebivad teistel eest

Täna kerkisid kõik suuremad Euroopa börsid. Stoxx 600 tõusis 0,8%. Indeksi suurim kerkija oli Londoni börsil kauplev e-kaubanduse ettevõte THG Holdings, mille aktsia kerkis 20% 114 naelani. Samas pole pikaaegsetel investoritel põhjust ülemäära rõõmustada, sest alates aasta algusest on aktsia kaotanud ka pärast tänast tõusu oma väärtusest poole.

Hästi läks ka Londoni börsil kaupleval kaevandusfirmal Polymetalil, mille aktsia keris 15%. Kuid nii nagu eelmise aktsia puhul, on ka siin tegu väärtpaberiga, millel on seljataga suur langusseeria: võrreldes aasta alguse tasemega on aktsia kaotanud 80% oma väärtusest.