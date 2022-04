Börsil anti hinnahäiret: aktsiad vajuvad

Eile teatas USA föderaalreserv, et praegusest intressitõusust ei piisa ja oma kolme järgmise kohtumise jooksul plaanitakse iga kord baasintressi tõsta poole protsendipunkti jagu. See omakorda muudab laenamise ettevõtetele ja inimestele kallimaks. Ühelt poolt peaks see samm inflatsioonile piiri tõmbama, teisalt jahutab see jällegi majandust.