Baltikal on vaja aktsiakapitali: millised on valikud?

Aktsionäride üldkoosolek on kavandatud vahetult enne jaanipäeva, mistõttu on vähetõenäoline, et sinna koguneks aktsionäre. Ja tegelikult - kas nende häält on üldse vaja kuulata, kuna ligi 90 protsenti aktsiatest kuulub ühele omanikule KJK fondile? Viisakas oleks kuulata.