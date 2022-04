Ukraina tahab, et Venemaa gaasitarned Euroopa Liitu jätkuksid - aga ühe nõudmisega

Reutersi andmetel on Ukraina viimastel nädalatel rääkinud USAga, et lääneliitlased paneksid kinni gaasi läbi Läänemere Venemaalt Euroopasse viiva Nord Stream 1 gaasitoru. Kuid see ei tähenda, et Ukraina nõuaks Lääne-Euroopalt vene gaasist loobumist, vastupidi: nimelt sooviks Ukraina liigutada gaasikogused Nord Stream 1 gaasitorust sinna gaasitorusse, mis läbib Ukrainat. Nõnda ütlesid Reutersile energiapoliitikaga kursis olevad ametnikud.