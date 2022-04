Swedbank eemaldas Silvano hinnasihi ja investeerimissoovituse

«Võttes arvesse praegust ebakindlat majanduslikku olukorda, kus ei ole võimalik ennustada Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide mõju, sõjategevuse kestust Ukrainas ja selle tulemusi, ei olnud me võimelised prognoosima ettevõtte tulevasi finantstulemusi. Selle asemel proovisime me aru saada, mida analüüsi koostamise hetke turuhind endas sisaldas. Seetõttu võtsime me analüüsi koostamise hetke turuhinna – 0,85 eurot – ja püüdsime turuosaliste ootuseid kohandada meie diskonteeritud rahavoogude mudelisse selliselt, et tulemus võrduks turuhinnaga,» selgitas Randma.

«Viisime läbi tagurpidi arvutuse turuhinnas sisalduvate finantsnäitajate leidmiseks, et aru saada, millest koosneb 0,38 euro suurune ettevõtte väärtus aktsia kohta. Kuna turu ootuste kohaselt on ettevõtte tulevased rahavood positiivsed, siis meie hinnangul on turuootus, et ettevõtte kulumieelne ärikasum aastatel 2022–2024 on ligikaudu 6 miljonit eurot aastas,» lisas analüütik.