LHV investeerib miljoni Eesti finantstehnoloogia ettevõttesse

Tuum on kiiresti kasvav iduettevõte, mis pakub finantsettevõtetele enda arendatud pangandusplatvormi. Klientidel on võimalik erinevatest pilvepõhistest moodulitest kokku panna just oma vajadustele sobiv baassüsteem. Tuuma klientideks on pangad ja teised fintech-ettevõtted, lisaks LHV UK Limitedile ka näiteks Nets, Multitude Group jt. Alles jaanuaris kaasas Tuum A-ringi rahastusvoorus investoritelt kokku 15 miljonit eurot.