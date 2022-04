Muretsemine on moes, börsid kukuvad hoogsalt

USA keskpanga lähimalt istungilt oodatakse 0,5 protsendipunkti suurust intressitõusu. Pigem pole isegi investorid nii mures järsu intressitõstmise pärast, vaid seetõttu, kui kõrgele keskpank intressid ajab ning millist mõju see avaldab majandusele.

Hiina karmid koroonapiirangud on jõudnud ka Pekingi, kus mitu tosinat hoonet on ühes residentidega luku taga. Kasvab mure Shanghai pärast, kus on ulatuslikud liikumispiirangud, mis löövad majandusaktiivsust.