Hiina mure pani kütuse hoogsalt odavnema

Hiinas on hoogustunud koroona levik, mille vastu võideldakse karmide liikumispiirangutega. Viimane lööb aga üleilmset naftanõudlust, sest Hiina on maailma suurim nafta sisseostja. Nafta kogeb suurimat nõudlusšokki alates pandeemia algusest.

Teine suur naftaturu mõjutaja on Venemaa – Ukraina sõja tõttu. Sõda kütab inflatsiooni. Euroopa Liit püüab piirata nafta importi Venemaalt. See võib piirata turul pakkumist ja ajada hinda üles.

Hiina bensiini, diislikütuse ja lennukikütuse nõudlus peaks aprillis kahanema aasta algusega võrreldes viiendiku võrra. See tähendaks nafta nõudluse kadu 1,2 miljoni barreli võrra ööpäevas.

«Praegu on tähelepanu all nõudlusemure,» ütles Vanda Insightsi asutaja Vandana Hari Bloombergile, viidates Hiina liikumispiirangutele ja maailma nõrgenevale majanduskasvule. «Turul on hinnalanguse risk.»