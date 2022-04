Pekingis on tühiselt uusi koroonasse nakatumisi, kuid inimesed ostavad paanikas poode tühjaks

Pekingi Chaoyangi võimud teatasid pühapäeval, et inimesed peavad tööle minekuks testima kolm korda nädalas. 3,45 miljoni elanikuga linnaosa on Pekingi ohupiirkond, kuhu on viirus salaja sisse imbunud. Enam kui pooled Pekingi 47 nakatumisest on avastatud just selles linnaosas.