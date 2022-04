Swedbanki hinnangul on Nordeconi aktsia ülehinnatud

«2021. aasta suure kahjumi tõttu on Nordeconi aktsia kasumi/raamatupidamisväärtuse (P/B) suhtarv hüpanud 2019–2021. aastate 1,0–1,1-kordselt tasemelt 1,5-kordseks. Meie ootuste kohaselt on ettevõtte 2022. aasta omakapitali tootlus ROE negatiivne ning madalad EBITDA ootused 2023–2024. aastateks võimaldavad oodata vaid üheprotsendist ROEd järgmiseks kaheks aastaks. Keskmises vaates jääks ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe veidi üle 9-kordseks, mis on rohkem kui Nordeconi keskmine,» kirjutas Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma värskes analüüsis.