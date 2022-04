Leedu hakkab kinnisvaraturule kuuma andma: Siauliu Bankas avab rahakraanid

Siauliu Bankas teatas, et tema sidusettevõte SB modernizavimo fondas sõlmis lepingu Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Arengupanga, Põhjamaade INvesteerimispanga, INVL Asset Managementi, Swedbanki ja Siauliu Bankasega, et luua ühine, Siauliu Bankase hallatav 275 miljoni euro suurune renoveerimisfond. Sinna panustab ka Leedu riik ise.

Selle rahaga on plaanis ära renoveerida 600 kortermaja,eesmärgiga vähendada nende elanike küttekulusid, kirjutatakse börsiteates.

Fondi eesmärk on parandada 16 000 majapidamise eluaseme olukorda. Laiemalt on projekt osa Euroopa Liidu rohepöörde-projektist, millega jagatakse laenuraha selleks, et Euroopa elamufondi energiatõhusamaks moderniseerida.