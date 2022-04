Börsid taastuvad langusest, kuid nafta hind on veel madal

Täna hommikul oli suur osa Aasia turgudest tõusul: Hang Sengi ning Jaapani Nikkei kerkisid vastavalt 0,7 ja 0,5%. Seevastu Shanghai börs kukkus 0,8% ja vedas Aasia üldindeksi Aasia Dow miinusesse. Hiina on kehtestanud Shanghai piirkonnas karmid koroonapiirangud ja eile tuli teade, et võib olla oht, et ka pealinn Peking läheb kinni.