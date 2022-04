Relvatööstur ootab Saksamaalt Ukrainasse tankide saatmiseks eriluba

Rheinmetall teatas, et tahaks Ukrainale relvi müüa: täpsemalt on pakkuda 20 uut tanki. Aga saata ei saa, sest firma vajab Saksamaa valitsuselt ekspordiluba, kirjutab Handelsblatt.

Rheinmetall on üks Ukraina sõjast enim võitnud Euroopa ettevõtteid. Euroopa üldindeksi Stoxx 600 nimekirja aktsiatest on just Rheinmetalli väärtpaber tänavu kõige suuremat tõusu näidanud. Alates aasta algusest on aktsia kerkinud muinasjutulised 159% ja kaupleb praegu Frankfurdi börsil 215 euro taseme juures.