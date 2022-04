Euroopa Liidu sanktsioonid tekitasid tormijooksu söeaktsiatele

Kuigi Venemaa kivisöe importi ei lõpetata päevapealt ega täielikult, on eurooplaste huvi teiste kivisöetarnijate vastu hinna kõrgele ajanud. See kajastub ka söeaktsiate käekäigus. Bloomberg kirjutab söefirma Thungela Resources aktsiast, mis on kuu ajaga 35% kerkinud. Enamgi veel: Bloombergi andmetel on söesektor praegu nii magus, et isegi suurinvestorid, kes on vandunud, et tahavad ainult jätkusuutlikult ja keskkonnateadlikult raha paigutada, on riburadapidi söeaktsiatele tormi jooksmas.